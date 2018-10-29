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السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في ليبيا وتونس وأفغانستان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:00 م
السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في ليبيا وتونس وأفغانستان
الخارجية
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الفجر السعودي
 

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية "الجفرة" جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية "تونس"، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية "كابول"، وما خلفته تلك الهجمات من سقوط عدد من القتلى والجرحى.


وأكد المصدر، الاثنين، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.


وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.


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