أخضر 19 عامًا إلى مونديال بولندا بثلاثية في أستراليا

تمكّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، وكذلك الظفر ببطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا التي تستضيفها بولندا في 2019، بعدما فاز على نظيره الأسترالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018 المقامة في إندونيسيا.





الأخضر تقدم مبكرًا عن طريق تركي العمار الذي بادر بهز الشباك الأسترالية في الدقيقة 7 من المباراة، وكانت له أفضلية الاستحواذ على الكرة بفضل تحركات لاعبي الوسط والتمريرات القصيرة الدقيقة.





ورغم سيطرة الأخضر على مجريات المباراة، قلص ناثانيل أتكينسون النتيجة لأستراليا قبل نهاية الشوط الأول بإحرازه هدفًا في الدقيقة 42.





وفي مطلع الشوط الثاني، عزز فراس البريكان التقدم للأخضر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم أمّن سعود عبدالله النتيجة للمنتخب السعودي بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 82.





وكان الأخضر الشاب قد صعد أول مجموعته بعد أن حصد العلامة الكاملة من 3 مباريات، واستطاع الفوز على ماليزيا 2-1 والصين 1-0 وطاجيكستان 3-1، ويلعب مع ثاني المجموعة الثالثة وهو المنتخب الأسترالي الذي حصد 5 نقاط من فوز وتعادلين.





بهذا الفوز المستحق، يلاقي المنتخب السعودي نظيره الياباني في نصف نهائي كأس آسيا بعدما فاز الأخير على إندونيسيا بعدفين دون رد في لقاء دور الثمانية.



