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هاني عازر: وفد البرلمان الألماني طلب من مصر بناء مطار برلين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:48 م
هاني عازر: وفد البرلمان الألماني طلب من مصر بناء مطار برلين
هاني عازر
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، إن مصر ستلعب دور مهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا تعكس إدراك ألمانيا أن مصر بوابة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف "عازر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الألمانية تطورت كثيرًا سواء اقتصاديًا أو ثقافيًا أو سياسيًا، ونساعد ألمانيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونوه عارز، بأن وفد البرلمان الألماني طلب من مصر بناء مطار برلين، لافتًا إلى أن مصر تصدر منتجات كثيرة لألمانيا أهمها الفراولة والبطاطس.
المزيد عن: هجره غير شرعيه هاني عازر مطار برلين السيسي اخبار مصر ألمانيا
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