هاني عازر: وفد البرلمان الألماني طلب من مصر بناء مطار برلين



وأضاف "عازر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الألمانية تطورت كثيرًا سواء اقتصاديًا أو ثقافيًا أو سياسيًا، ونساعد ألمانيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.



ونوه عارز، بأن وفد البرلمان الألماني طلب من مصر بناء مطار برلين، لافتًا إلى أن مصر تصدر منتجات كثيرة لألمانيا أهمها الفراولة والبطاطس.



قال المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، إن مصر ستلعب دور مهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا تعكس إدراك ألمانيا أن مصر بوابة الاستقرار في الشرق الأوسط.