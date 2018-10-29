بيراميدز يُعلن تنصيبه مديرًا فنيًا.. كواليس استقالة حسام حسن من المصري

تقدم حسام حسن، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من فيتا كلوب بالكونفيدرالية الأفريقية 4-0.





وأكد العميد أن الاستقالة جاءت لعدم وجود مساندة خاصة باستقدام موافقة لخوض المباريات المحلية على استاد النادي.





أسباب الاستقالة

علم الفجر الرياضي من مصادر مقربة من حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن أسباب استقالته في المقام الأول تأتي بسبب عدم اللعب على ستاد بورسعيد.





ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم مساندة مجلس الإدارة له بعد الاعتداء عليه في مباراة فيتا كلوب في إياب نصف نهائي الكونفدريالية، وعدم اتخاذ اجراءات قوية في ملف الرشوة حتي الآن.





ومن ضمن أسباب استقالة حسام حسن، أن مجلس إدارة المصري دائمًا من يُصدر العميد في الأزمات الكبري، بخلاف عدم توفير أجواء مناسبة لتحقيق البطولات.





بيراميدز يحاول الاتفاق مع حسام حسن

وأكدت مصادر خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مسؤولي بيراميدز قد تواصلوا مع حسام حسن للاتفاق معه علي تدريب الفريق وتوفير كل الدعم والطلبات لتحقيق البطولات مستغلين أزمته الأخيرة مع مجلس المصري.





عرض بيراميدز ليس الوحيد

وعلم "الفجر الرياضي"، أن العميد تلقي عرضان سعوديان وأخر مصريان، بعد فتح خط مفاوضات قوي مع حسام حسن خلال الساعات الماضية لتولي المهمة الفنية.





مجلس إدارة النادي يرفض الاستقالة

وأعرب مجلس إدارة النادي المصري وباجماع اعضاءه عن رفضه القاطع للإستقالة، التي تقدم بها قبل ساعات الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن.





ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم للتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة مع التوأم حسن لاقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق الأول نحو تحقيق المزيد من الانجازات مثلما كان هو الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية.





بيراميدز يعلن تعيين العميد مديرًا فنيًا

أعلن نادي بيراميدز تعيين حسام حسن مديًرا فنيًا للفريق الأول خلفا للمدرب الأرجنتيني لافولبي، كما تقرر تعيين ابراهيم حسن مديرا للكرة بالفريق.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع فيس بوك: "نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرا فنيا لبيراميدز وابراهيم حسن مديرا للكرة".

يذكر أن حسام حسن أعلن صباح اليوم السبت، استقالته من تدريب المصري البورسعيدي، لعدة أسباب أبرزها عدم لعب المصري مبارياته على ستاد بورسعيد.







