رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة عن زيارة السيسي إلى برلين: يوم سعيد للمهتمين بالتعليم

قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن اليوم يعد يومًا سعيد بالنسبة للمهتمين بالتعليم الجامعي في مصر لوجود الرئيس السيسي في ألمانيا، وتوقيع اتفاقيات بشأن التعليم المصري.





وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أن التعليم الألماني يركز على دمج العلم مع التدريب وهو ما تسعى مصر لنقله إلى التعليم المصري.



