ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة عن زيارة السيسي إلى برلين: يوم سعيد للمهتمين بالتعليم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:40 م
رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة عن زيارة السيسي إلى برلين: يوم سعيد للمهتمين بالتعليم
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن اليوم يعد يومًا سعيد بالنسبة للمهتمين بالتعليم الجامعي في مصر لوجود الرئيس السيسي في ألمانيا، وتوقيع اتفاقيات بشأن التعليم المصري.

وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أن التعليم الألماني يركز على دمج العلم مع التدريب وهو ما تسعى مصر لنقله إلى التعليم المصري.

وأوضح أن تطبيق التجربة التعليمية الألمانية في مصر يتطلب وجود مشاركة من رجال الصناعة لضمان تدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل.
المزيد عن: السيسي الجامعة الألمانية أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
0
x
19:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
0
x
19:00
0
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 7:50:01 PM