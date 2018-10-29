أسهل طريقة لتحضير صوص البيتزا

المقادير

- رب الطماطم : علبة (135 غم)

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- جبنة بازميزان : 3 ملاعق كبيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقتان صغيرتان

- بودرة البصل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة

- الحبق : ربع ملعقة صغيرة (بيزل)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير