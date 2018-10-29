أسهل طريقة لتحضير صوص البيتزا
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:28 م
المقادير
- رب الطماطم : علبة (135 غم)
- الماء : ثلاث أرباع الكوب
- جبنة بازميزان : 3 ملاعق كبيرة
- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة
- سكر : ملعقتان صغيرتان
- بودرة البصل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة
- الحبق : ربع ملعقة صغيرة (بيزل)
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
طريقة التحضير
تخلط جميع المقادير معا في قدر أو وعاء وتترك لتتمازج لمدة ½ ساعة قبل الاستعمال ويمكن عمل كمية وحفظها في الثلاجة أو الفريزر.
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