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أسهل طريقة لتحضير صوص البيتزا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:28 م
أسهل طريقة لتحضير صوص البيتزا
صوص البيتزا
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المقادير
- رب الطماطم : علبة (135 غم) 
- الماء : ثلاث أرباع الكوب 
- جبنة بازميزان : 3 ملاعق كبيرة 
- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة 
- سكر : ملعقتان صغيرتان 
- بودرة البصل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة 
- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة 
- الحبق : ربع ملعقة صغيرة (بيزل) 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- ملح : رشّة 
طريقة التحضير
تخلط  جميع المقادير معا في قدر أو وعاء وتترك لتتمازج لمدة ½ ساعة قبل الاستعمال ويمكن عمل كمية وحفظها في الثلاجة أو الفريزر.
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