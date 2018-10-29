لهيطة يعود لمنصب مدير المنتخب أمام تونس ويعقد جلسة مع أجيري

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عودة إيهاب لهيطة إلى منصب مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد استقالته مع الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر، عقب انتهاء منافسات كأس العالم الأخيرة.





واتفق أبوريدة مع لهيطة، خلال الجلسة التي جمعتهما الساعات الماضية على عودته للجهاز الفني ومباشرة عمله بداية من مباراة تونس، بالتصفيات الإفريقية.





ومن المقرر أن يعقد لهيطة مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، جلسة تعارف بعد غدٍ الأربعاء ووضع خطة عمل بالفترة المقبلة.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، مساء يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



