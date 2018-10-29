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خيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة النفط العراقي بكأس زايد

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
خيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة النفط العراقي بكأس زايد
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عمر عبدالعزيز
 
أعلن البرتغالي جورجي خيسوس، المير الفني لفريق الهلال السعودي عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة فريق النفط العراقي بكأس زايد للأندية الأبطال.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: المعيوف.
 
الدفاع: الشهراني - البليهي - بوتيا - البريك.
 
الوسط: عطيف - كنو. 

الوسط الهجومي والأجنحة: سالم - كاريلو - ادواردو. 

الهجوم: جوميز.

بينما يجلس على الدكة:

الواكد - جحفلي - كادش - ناصر - اشرف - الشلهوب - الرشيدي.
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