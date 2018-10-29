خيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة النفط العراقي بكأس زايد
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 معمر عبدالعزيز
أعلن البرتغالي جورجي خيسوس، المير الفني لفريق الهلال السعودي عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة فريق النفط العراقي بكأس زايد للأندية الأبطال.
وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: المعيوف.
الدفاع: الشهراني - البليهي - بوتيا - البريك.
الوسط: عطيف - كنو.
الوسط الهجومي والأجنحة: سالم - كاريلو - ادواردو.
الهجوم: جوميز.
بينما يجلس على الدكة:
الواكد - جحفلي - كادش - ناصر - اشرف - الشلهوب - الرشيدي.
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