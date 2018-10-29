خيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة النفط العراقي بكأس زايد

أعلن البرتغالي جورجي خيسوس، المير الفني لفريق الهلال السعودي عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة فريق النفط العراقي بكأس زايد للأندية الأبطال.





وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: المعيوف.

الدفاع: الشهراني - البليهي - بوتيا - البريك.

الوسط: عطيف - كنو.





الوسط الهجومي والأجنحة: سالم - كاريلو - ادواردو.





الهجوم: جوميز.



