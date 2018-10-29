بالأرقام.. ماذا قدم حسام حسن في 3 ولايات تدريبية مع المصري؟ (وصافة الكأس أفضل انجازاته)

تقدم حسام حسن، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من فيتا كلوب بالكونفيدرالية الأفريقية 4-0، وجاء ذلك اعتراضًا على رفض إقامة مباريات الفريق على إستاد "بورسعيد".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب حسام حسن مع المصري البورسعيدي خلال 3 ولايات تدريبية:-





- الولاية الأولي ( 29 فبراير 2008 – 28 ديسمبر 2008):

قاد حسام حسن المصري البورسعيدي في 27 مباراة خلال ولايته التدريبية الأولي (فاز 9 مباريات – تعادل 11 مباراة – خسر 7 مباريات) سجل لاعبو المصري 37 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا.





واحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري موسم (2008-2009) تحت قيادة "العميد" برصيد 37 نقطة.









- الولاية الثانية (15 يناير 2012 – 1 فبراير 2012):

قاد "العميد" فريق المصري البورسعيدي في 3 مباريات خلال ولايته الثانية، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد.









- الولاية الثالثة (25 يوليو 2015 – 29 أكتوبر 2018):

قاد حسام حسن المصري البورسعيدي في 140 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأفريقية خلال ولايته التدريبية الثالثة، حقق الفوز في 69 مباراة، وخسر 31 مباراة، وتعادل في 40 مباراة، وسجل لاعبوه 201 هدفًا، واستقبلت 139 هدفًا.









- انجازات حسام حسن في الولايات الثلاث:

احتل المصري بقيادة حسام حسن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي (2017-2018) برصيد 63 نقطة، بينما احتل المركز الرابع في موسم (2016-2017) برصيد 62 نقطة، واحتل المركز الرابع أيضًا في موسم 2015-2016.





شارك مرتين في بطولة الكونفيدرالية، الأولي كانت في عام 2017، وودع الفريق منافسات البطولة من دور الـ32 الثاني على يد كمبالا سيتي الأوغندي، والثانية كانت في العام الحالي ووصل بالفريق للدور نصف النهائي قبل أن يودع البطولة على يد فيتا كلوب الكونغولي





قاد العميد الفريق البورسعيدى للمنافسة على كأس مصر في موسم 2016-2017، ووصل إلى المباراة النهائية، وخسر اللقب أمام الأهلي وحصد لقب وصافة الكأس، ثم خاض السوبر المصرى وخسره أمام الأهلى أيضا مكتفيا بالوصافة.



