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رسميا.. تأجيل مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في كأس كاراباو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
رسميا.. تأجيل مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في كأس كاراباو
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مني شكري
 
 
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه تم تأجيل مباراة ليستر سيتي والتي سوف تجمعه بفريق ساوثهامبتون في كأس كاراباو، وذلك بعد وفاة مالك النادي فيشاي سريفادانابرابا، رجل الأعمال التايلندي.

وكتب الاتحاد الإنجليزي، على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تأجلت مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في الجولة الرابعة من كأس كاراباو، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 30 أكتوبر.

وأكد نادي ليستر سيتي، أمس الأحد، في بيان رسمي، وفاة مالكه التايلندي بعد أن تحطمت المروحية الخاصة به والتي كان على متنها برفقة 4 أشخاص آخرون هم؛ الطيار وزوجته واثنين من طاقم الطائرة.

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