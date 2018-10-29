الاتحاد الأوروبي يرجئ إلغاء التوقيت الصيفي حتى 2021

اقترحت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إرجاء احتمالية إلغاء التوقيت الصيفي إلى عام 2021، بعد رؤية الكثير من الدول الأعضاء لضرورة مد فترة الاستعداد التقني عن الفترة التي اقترحتها بروكسل في بادئ الأمر.







وقال وزير النقل والبنية التحتية النمساوي نوربرت هوفر في مؤتمر صحفي بمدينة جراتس النمساوية، حيث ينعقد اليوم وغداً الثلاثاء اجتماع غير رسمي لوزراء القطاع، إنه "بعد مناقشة الموضوع صباح اليوم، جرى اقتراح عام 2021 ليكون تاريخ إلغاء التوقيت الصيفي الذي يحظى بتأييد كبير بين الدول الأعضاء الـ28".







وأضاف الوزير أن "3 دول فقط أبدت تحفظها تجاه الإجراء، وهي بريطانيا وبولندا والسويد".







وكان الاقتراح المبدئي من جانب المفوضية الأوروبية أن يكون يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 هو الموعد الأخير للمضي قدماً في الأمر داخل الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على دول الاتحاد التفاوض حول الاختيار بين العمل طوال العام بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.