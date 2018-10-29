نشرة أخبار السادسة..امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة تونس..والسيسي يزور المقر التاريخي للبرلمان الألماني

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير إستاد الزقازيق ومركز شباب السادات، الرئيس السيسي يزور المقر التاريخي للبرلمان الألماني.

رئيس الوزراء: الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الشباب العمل في القطاع الخاص أو في أي مجال ولا ينتظر العمل الحكومي.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير إستاد الزقازيق ومركز شباب السادات

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير إستاد الزقازيق والمقصورة الرئيسية التي تتكلف ٥ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه ويجري تنفيذه حتي الآن.

الداخلية تضخ 30 طن بطاطس ببولاق ورمسيس بأسعار مخفضة (صور وفيديو)

واصلت مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" في جهودها لتوفير البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .

الرئيس السيسي يزور المقر التاريخي للبرلمان الألماني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة إلى المقر التاريخي للبرلمان الألمانى، حيث كان فى استقبال سيادته فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني.

خلال زيارة القصر الفيدرالي.. "السيسي" يدعو نظيره الألماني إلى زيارة مصر (صور)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مستهل اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا، زيارة إلى قصر رئاسة الجمهورية الفيدرالية الألمانية، حيث كان في استقباله الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير.

عاجل.. امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة تونس

فجرت امرأة نفسها وسط العاصمة التونسية، الاثنين، بحسب الإذاعة الرسمية في تونس، كما ذكر شهود أن الشرطة طوقت شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة.

ماسبيرو يُحيل توفيق عكاشة للتحقيق

أحال عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي توفيق عكاشة للتحقيق، وذلك لمخالفته لوائح وقوانين منظمة للعمل داخل التليفزيون الحكومي.

رئيس الوزراء يعد بتخفيض أسعار البطاطس وحل أزمتها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، منذ قليل، عددًا من المجمعات الاستهلاكية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على توفير السلع الأساسية لمواطني المحافظة.