هكذا يمكنك مشاركة الأغاني من "ساوند كلاود" عبر "إنستجرام"

تعاون في وقت سابق "إنستجرام"، مع ساوند كلاود، لجعل المستخدمين يشاركون أغانيهم المفضلة، لذا نقدم للمستخدمين فيما يلي طريقة سهلة لمشاركة الاغاني بالقصص:





- ابحث عن الأغنية أو المقطع الذى تريد مشاركته بتطبيق ساوند كلاود على هاتفك الذكى.





- اضغط على زر المشاركة share.





- قم باختيار المشاركة إلى قصص إنستجرام أو المشاركة إلى إنستجرام، حسب الخيار الذى ستجده أمامك، والذى يختلف من هاتف إلى آخر.





- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيضاف المقطع الصوتى كملصق بالقصة.



