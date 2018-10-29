هكذا يمكنك مشاركة الأغاني من "ساوند كلاود" عبر "إنستجرام"
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:22 م
تعاون في وقت سابق "إنستجرام"، مع ساوند كلاود، لجعل المستخدمين يشاركون أغانيهم المفضلة، لذا نقدم للمستخدمين فيما يلي طريقة سهلة لمشاركة الاغاني بالقصص:
- ابحث عن الأغنية أو المقطع الذى تريد مشاركته بتطبيق ساوند كلاود على هاتفك الذكى.
- اضغط على زر المشاركة share.
- قم باختيار المشاركة إلى قصص إنستجرام أو المشاركة إلى إنستجرام، حسب الخيار الذى ستجده أمامك، والذى يختلف من هاتف إلى آخر.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيضاف المقطع الصوتى كملصق بالقصة.
- ستظهر الأغنية كملصق فقط ولن يتمكن أصدقائك من الاستماع إليها سوى بالضغط عيلها والتوجه لسماعها بتطبيق ساوند كلاود.
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