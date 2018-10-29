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"وزيرة التخطيط" تترأس المؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية بلبنان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:35 م
وزيرة التخطيط تترأس المؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية بلبنان
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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الفجر الاقتصادى
 
غادرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القاهرة، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لتمثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية، بيروت.
 
ومن المقرر أن تلقى هالة السعيد، كلمة مصر أمام المؤتمر، حيث تلقي الضوء على أهم الإنجازات فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية.
 
جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
من جانبها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المؤتمر يهدف إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
المزيد عن: وزيرة التخطيط المؤتمرات الاقليمية السكان والتنمية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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