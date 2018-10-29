تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29/10/2018

الجرام عيار 21 نحو 614 جنيها مقابل 616 جنيها فى تعاملات الأمس.





وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيهات، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و915 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو جنيهان ليسجل