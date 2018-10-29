تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29/10/2018
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:31 مالفجر الاقتصادى
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو جنيهان ليسجل الجرام عيار 21 نحو 614 جنيها مقابل 616 جنيها فى تعاملات الأمس.
وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيهات، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و915 جنيها.
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