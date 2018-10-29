ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29/10/2018

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:31 م
تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29/10/2018
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو جنيهان ليسجل الجرام عيار 21 نحو 614 جنيها مقابل 616 جنيها فى تعاملات الأمس.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيهات، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و915 جنيها.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 4:50:26 PM