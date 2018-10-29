رئيس الوزراء: سعيد جدا بنجاح الشباب الذين اجتهدوا في العمل الحر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، عن سعادته بنجاح الشباب اللذين اجتهدوا في العمل الحر، موجهًا دعوة للشباب بتخطي جميع العوائق التي تواجههم وعدم انتظارهم للوظيفة الحكومية.

وأكد "مدبولي"، على أن الجميع في مرحلة الشباب يواجه التحديات، لافتًا إلى أن التحديات لا تعني أن تيأس أو تترك بلدك، موضحًا أنه شخصيًا واجه ظروف صعبة جدًا في بداية حياته كشاب، قائلًا: "إن الله يعطي لكل مجتهد نصيب ولا يضيع حق حد أبدًا، والتوفيق من عند الله، ولكل من يجتهد".

وتابع: "علينا النظر لمختلف الظروف والتحديات المحيطة بنا في الدول الأخرى المجاورة والتي تجعل لدينا الأمل في العمل"، داعيًا كل الشباب إلى الاجتهاد وعدم اليأس والإحباط لأنهم عماد الأمة.