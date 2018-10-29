ماكرون يهنئ الرئيس بولسونارو لفوزه في الانتخابات

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو بفوزه في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد.







وفي الوقت نفسه، ذكر الإليزيه أن ماكرون ذكَّرَ السياسي اليميني الشعبوي بالشراكة الاستراتيجية المرتبطة بالقيم المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الالتزام باتفاقية باريس لحماية المناخ يأتي من بين أوجه التعاون وما يرتبط به من تحديات.







يذكر أن هناك توقعات بأن ينسحب بولسونارو من اتفاقية باريس للمناخ على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين أو 1.5 درجة مقارنة بما كانت عليه حرارة الأرض قبل حقبة الثورة الصناعية.