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الدفاع العراقي يدعو إلى منع تسلل من داعش

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:13 م
الدفاع العراقي يدعو إلى منع تسلل من داعش
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وكالات
 
دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، إلى تضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش ومنع تسللهم من الأراضي السورية إلى قضاء القائم أقصى غربي العراق.



وقالت الوزارة، في منشورات وزعتها اليوم على قوات الحشد الشعبي وحرس الحدود المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء القائم العراقي: "تدور على الجانب الثاني من الحدود العراقية السورية معارك شديدة، يتكبد فيها العدو الداعشي الكافر خسائر كبرى، ويضيق عليه الخناق من كل الجهات".



وأوضحت "تحاول بعض عناصر داعش عبور الحدود والتسلل إلى داخل العراق، وإن الحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية، امنعوهم من اجتياز وتدنيس أرض العراق".



وقالت مصادر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، إن "القوات العراقية وضعت بحالة تأهب قصوى، بعد سيطرة تنظيم داعش على الباجوز، ورفعت هذه القوات سواتر ترابية في محيط مقراتها تحسباً لتقدم مسلحي داعش في اتجاه بلدة القائم الحدودية".



وأشارت المصادر إلى وجود عشرات الجثث من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في بلدة السوسة شمال غرب مدينة البوكمال، إضافةً إلى قتلى منهم في محيط البلدة وقعوا في حقول الألغام، والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم، وسط قصف مدفعي وصاروخي للبلدتين من التحالف الدولي، وقوات قسد.
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