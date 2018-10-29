"توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة".. رسائل طمأنينة من "مدبولي" لأهالي الشرقية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته إلى الشرقية، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، العديد من الرسائل، لأهالي المحافظة من بينها أن تقديم الخدمات الطبية مسئولية الحكومة، وحرص الحكومة على على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تقديم خدمة طبية جيدة مسئولية الحكومة

وخلال تفقد رئيس الوزراء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا، والذي يتكون من دور أرضي وطابقين متتاليين، ويخدم 200 مريض، ويضم 45 ماكينة غسيل كلى، منها 10 ماكينات بدعم من الوزارة والباقى بمشاركة مع المجتمع المدنى.

واطمأن رئيس الوزراء على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، واستمع إلى شرح أشار إلى أن المبنى به محطة معالجة مياه بكل دور، ويجري العمل به على 3 ورديات يوميًا، وقد تم تشغيله على 3 مراحل، وتم استكماله في عام 2016، بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمة على مستوى عال، بالمستشفى، موضحا أن الدولة تضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة اهتماماتها في هذه المرحلة.

أهمية خاصة لمشروعات الصرف الصحي بالقرى

وأشاد بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي الزقازيق، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وتخدم مليون نسمة، في قرى الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة، العصلوجي، ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في هذه المرحلة بمشروعات الصرف الصحي، خاصة بقرى مصر.

حريصون على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

قال مدبولي، إن جولته في محافظة الشرقية تركز على كافة الموضوعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، مضيفًا أنه حرص على زيارة مدرسة المتفوقين والمدرسة الثانوية الزراعية ولمس الأداء الرائع والمنتجات التي تم تسويقها بمبلغ ٣ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه في العام، مشيرًا أنه لم يكن من المخطط زيارة الجمعية الاستهلاكية في الزقازيق، مؤكدا أنه حرص على الاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة.

عن أزمة البطاطس: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتخذ إجراءات احترازية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي عند وجود أي ممارسات احتكارية للسلع وآخرها أزمة البطاطس، موضحًا أن البطاطس متوافرة وستكون هناك إجراءات احترازية لمنع تكرار أزمة تخزين البطاطس.