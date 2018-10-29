البورصة تربح 6.6 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين





اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم ، الأثنين ثاني جلسات الأسبوع علي صعود جماعي لمؤشراتها، مدعومة بمشتريات المصريين والعرب ،وربح رأس المال السوقى نحو 6.6 مليار جنيه عند مستوى 743,12 مليار مقابل مستوي 736,5 مليار جنيه خلال الجلسة الماضية.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.67% ليصل عند مستوى 13068.03 نقطة، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 1.1% محققًا مستوى 676.41 نقطة وارتفع "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.09% محققا مستوى 1696.46 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 665,5 مليون جنيه، من خلال تداول 169مليون سهم، بتنفيذ 22.1 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 169شركة مقيدة، ارتفع منها 98سهمًا، وتراجعت أسعار30سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 41 سهمًا أخرين.





وبلغ صافي مبيعات الاجانب، 185,6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 38.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 181,7 مليون جنيه، و3.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 52.8%، 8.2% من التداولات.







