القبض على "الهاكر المصري" لاختراقه الحسابات وابتزاز أصحابها بقنا

ألقى قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية، القبض على طالب لقيامه باختراق بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والحصول منها على صور وفيديوهات لابتزاز أصحابها مقابل الحصول على مبالغ مالية بقنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه بـ" الهاكرالمصري" بتطبيق "واتس آب" باختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - تويتر" المستخدمة من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسبات، والحصول منها على صور ومقاطع فيديو، وقيامه بابتزاز أصحابها بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى. ز. ف" طالب، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهداف وضبطه بمحل إقامته.

وبالفحص والتفتيش تم ضبط (2) جهاز حاسب آلي وجهاز "مايك" بخاصية تغيير الأصوات وراوتر و(2) هاتف محمول المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة وكذا برامج اختراق واستخدامه أحد التقنيات الحديثة عبارة عن برنامج يقوم من خلاله بإيهام ضحاياه أنه (سيدة) مما يمكنه من التحصل على صورهم الخاصة كما تبين وجود محادثات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع آخرين.

وباستكمال التفتيش تم ضبط مبلغ مالي قدره 6400 جنيه مصري و(8) بطاقات إئتمان باسم المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة والعديد من وقائع الاختراق الأخرى، وأضاف أنه يقوم باختراق الحسابات واسترجاعها مقابل مبالغ مالية وأن البطاقات الإئتمانية المضبوطة لديه هي وسيلته لتحصيل المبالغ المالية من ضحاياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.