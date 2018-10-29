بالخطوات.. طريقة استخدام ميزة "الاستيكرز" على واتسآب

أضاف تطبيق "واتسآب"، ميزة الملصقات "الاستيكرز" لمستخدميه على نظام ios وأندرويد منذ عدة أيام، لتمكين المستخدمين من الدردشة بسرعة، وإليكم طريقة استخدام هذه الميزة الجديدة:-





- افتح أي محادثة أو جروب عبر تطبيق واتس آب.

- اضغط على زر الملصقات الذي ستجده فى مكان كتابة الرسالة داخل أي دردشة.

- اضغط على زر + لإضافة الملصقات التي تنال إعجابك.

- اختار الملصقات التي ترغب فى تحميلها وانتظر حتى انتهاء عملية التنزيل.

- ستجد الملصقات التي قمت باستخدامها مؤخرا في Recently used stickers لتسهيل الوصول إليها.

- يمكنك اختيار الملصقات المفضلة وإضافتها في Favorites.