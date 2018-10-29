بالخطوات.. طريقة استخدام ميزة "الاستيكرز" على واتسآب
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:41 م
أضاف تطبيق "واتسآب"، ميزة الملصقات "الاستيكرز" لمستخدميه على نظام ios وأندرويد منذ عدة أيام، لتمكين المستخدمين من الدردشة بسرعة، وإليكم طريقة استخدام هذه الميزة الجديدة:-
- افتح أي محادثة أو جروب عبر تطبيق واتس آب.
- اضغط على زر الملصقات الذي ستجده فى مكان كتابة الرسالة داخل أي دردشة.
- اضغط على زر + لإضافة الملصقات التي تنال إعجابك.
- اختار الملصقات التي ترغب فى تحميلها وانتظر حتى انتهاء عملية التنزيل.
- ستجد الملصقات التي قمت باستخدامها مؤخرا في Recently used stickers لتسهيل الوصول إليها.
- يمكنك اختيار الملصقات المفضلة وإضافتها في Favorites.
- تم دمج ميزة الصور المتحركة Gif بجانب المصلقات لتسهيل استخدامها هي الأخرى.