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بالخطوات.. طريقة استخدام ميزة "الاستيكرز" على واتسآب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:41 م
بالخطوات.. طريقة استخدام ميزة الاستيكرز على واتسآب
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أضاف تطبيق "واتسآب"، ميزة الملصقات "الاستيكرز" لمستخدميه على نظام ios وأندرويد منذ عدة أيام، لتمكين المستخدمين من الدردشة بسرعة، وإليكم طريقة استخدام هذه الميزة الجديدة:-

- افتح أي محادثة أو جروب عبر تطبيق واتس آب.
- اضغط على زر الملصقات الذي ستجده فى مكان كتابة الرسالة داخل أي دردشة.
- اضغط على  زر + لإضافة الملصقات التي تنال إعجابك.
- اختار الملصقات التي ترغب فى تحميلها وانتظر حتى انتهاء عملية التنزيل.
- ستجد الملصقات التي قمت باستخدامها مؤخرا في Recently used stickers لتسهيل الوصول إليها.
- يمكنك اختيار الملصقات المفضلة وإضافتها في Favorites.
- تم دمج ميزة الصور المتحركة Gif بجانب المصلقات لتسهيل استخدامها هي الأخرى.
المزيد عن: واتساب ميزة طريقة تقنية الاندرويد الاستيكرز اضافة الملصقات اضافة
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