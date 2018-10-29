"حل مشكلة زوجة شهيد طالبت بعلاج ابنتها" أبرزهم.. مشاهد من زيارة رئيس الوزراء لـ"الشرقية"

شهدت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الشرقية، في زيارة تستهدف متابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، العديد من المشاهد، من بينها حل أزمة التعويضات لمعهد الأورام التابع لجامعة الزقايق، و حل مشكلة زوجة شهيد طالبت بعلاج ابنتها.

أطباء مستشفى ههيا يستقبلون وزيري التموين والرياضة بالسيلفي

واستقبل أطباء وتمريض مستشفى ههيا المركزي بالشرقية الوزراء المرافقين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك على هامش جولته للمحافظة، والتقط الجميع الصور التذكارية.

وحرص العاملون بالمستشفى على التقاط السيلفي مع كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستهل مدبولي الجولة بتفقد توسعات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: تبلغ الطاقة المضافة نحو 92 ألف م3/يوم، بتكلفة 600 مليون جنيه، شاملة محطة المعالجة بالإضافة إلى 5 محطات رفع، حيث تخدم نحو 1.2 مليون نسمة، في قرى المسلمية، بني عامر، الزرقية، كفر يوسف سلامة، كفر أبو حاكم، بهجات، ومنطقة المهندسين، ومنطقة الزند، ومنطقة غرب الزقازيق، ومنطقة الزقازيق بحري، ومنطقة الحسينية، وكفر الحضر ونايوس، ومنطقة التجنيد، ومشتول القاضي، وكفر الحمام، وكفر عوض الله حجازي.

أهمية خاصة لمشروعات الصرف الصحي بالقرى

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي الزقازيق، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وتخدم مليون نسمة، في قرى الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة، العصلوجي. وأشاد "مدبولي"، بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في هذه المرحلة بمشروعات الصرف الصحي، خاصة بقرى مصر.

حل أزمة التعويضات لمعهد الأورام التابع لجامعة الزقايق

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا من الشرقية بهشام درويش رئيس الأمانة للتعويضات لحل أزمة متعلقة بالتعويضات للمبانى بمعهد الأورام التابع لجامعة الزقايق، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم اعتماد فرق سعر التعويضات خلال أسبوع.

واشتكي المقاول الخاص بالمستشفى، أنه أخذ المستشفى منذ عامين وتوقف العمل بها لاختلاف الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف. واستمع من رئيس جامعة الزقازيق عن المعوقات التى واجهتم لاستكمال المعهد، موضحا أن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها خلال8 أشهر والمرحلة الثانية خلال عام ونصف، ويخدم المشروع 8 ملايين نسمة من سكان محافظة الشرقية بجانب المحافظات المجاورة.

إجراء حوارًا مع مرضى الغسيل الكلوي

أجرى رئيس الوزراء، حوارا وديا مع عدد من المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفي ههيا بالشرقية، كما اطمأن، علي العمل بوحدة الغسيل الكلوى، متمنيا الشفاء للمرضى.

زيارة مستشفى الحروق والتجميل

كما زار رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى الحروق والتجميل بمركز ههيا، الذي تم افتتاحه في عام 2016، ويتكون من دور أرضى و3 أدوار، ويضمُ 8 أسرة للاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 35 سرير إقامة للمرضى، و6 أسرة عناية، و3 أجهزة تنفس صناعي.

وأثناء تفقد رئيس الوزراء جانبًا من المستشفى، استمع إلى شرح، حول الخدمات التي يتم تقديمها، حيث تمت الإشارة إلى نسب الإشغال بالمستشفى تبلغ نحو 75%، ويستقبل حالات من عدد من المحافظات، ويقوم بإجراء ما بين 20 إلى 25 عملية شهريًا لجراحات التجميل، كما يوجد به غرفة للترفيه على الأطفال، ووحدة ليزر تضم واحدة من أحدث أجهزة الليزر، حيث يبلغ معدل التردد عليها من 10 إلى 25 حالة يوميًا، ويبلغ إجمالي تكلفة المباني والتجهيزات بالمستشفى نحو 25 مليون جنيه.

تفقد المدرسة الثانوية الزراعية في الزقازيق بشكل مفاجئ

وزار رئيس مجلس الوزراء بشكل مفاجئ وعلي عكس جدول زيارته للشرقية المدرسة الثانوية الزراعية بالزقازيق. وحصلت المدرسة على المركز الأول في إنتاج الألبان حيث تنتج يوميا ما يزيد عن ١٥٠٠ كيلو البان.

حل مشكلة زوجة شهيد طالبت بعلاج ابنتها

واستمع مدبولي، خلال زيارته لمدرسة المتفوقين بالزقازيق لشكوى زوجة شهيد طالبت بإجراء عملية جراحية لنجلتها المصابة بمرض مزمن.

وأثناء الزيارة تعالت صيحات السيدة على رئيس الوزراء الذي توجه إليها مباشرة واستمع لتفاصيل حالة ابنتها الصحية، قائلة: "روحت لرئيس جامعة الزقازيق كتير ومدير المستشفى ومحدش عملي حاجة".

وعلى الفور استدعى رئيس الوزراء رئيس جامعة الزقازيق المرافق له خلال الزيارة وكلفه بحل مشكلة السيدة في خلال ٢٤ ساعة وإبلاغه بما تم. وقامت السيدة بتقبيل رئيس الوزراء فور الاستجابة لمطالبها قائلة له: "ربنا يحمي كل مسئول يخدم الناس ويحل مشاكلهم".