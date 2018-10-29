أكبر بنك أوروبي: لا يمكن فك الارتباط مع السعودية

وكانت المملكة عقدت على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي شهدت إقبالا عالميا سواء على مستوى المشاركة أو الحضور وتم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي أكثر من نصفها في مجال الطاقة.





أكد الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي، جون فلينت، اليوم الإثنين، أنه من المستبعد أن يتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية بفعل قضية الصحفي جمال خاشقجي.ونقلت رويترز عن رئيس أكبر مصرف في أوروبا، قوله: "كانت أسابيع قليلة صعبة على المملكة، لم يكن هذا جيدا للسعودية”.وأضاف: "أفهم المشاعر التي تحيط بالقضية، لكن من الصعب جدا التفكير في فك الارتباط مع السعودية بالنظر إلى أهميتها لأسواق الطاقة العالمية".