برعاية "القاسمي".. حضور مصري في الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

تتوجه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل افتتاح الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب برئاسة الشيخ أحمد العامري والتى يفتتحها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة وتقام تحت رعايته فى مركز اكسبو خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى 10 نوفمبر وتحمل عنوان "قصة حروف" كما يتم خلالها إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

قالت عبد الدايم إن الدعوة للمشاركة فى الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب يأتى انعكاساً للتوهج الثقافى الحالى فى المجتمع كما يشير إلى التأثير الفكرى والفنى للمبدعين المصريين إقليميًا ودوليًا وأشارت أن مصر تتصدر قائمة اعداد دور النشر بـ276 دار إلى جانب اجنحة لإصدارات قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية وهيئة الكتاب.





تبدأ مراسم الافتتاح بفيلم يتناول الفعاليات ثم كلمات لكل من أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ، عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة والذى يعلن عن توقيع احدى مؤلفاته ويسلم جوائز هذه الدورة.





يشار إلى أن الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحل عليها دولة اليابان كضيف شرف و تستضيف 1874 ناشر من 77 دولة عربية واجنبية يقدمون مليون وستمائة ألف عنوان منها ثمانون ألف اصدار جديد وتشهد مشاركة 130 دار نشر جديدة من 12 دولة تحضر الفعاليات لاول مرة هى الارجنتين، بلغاريا، استراليا، كرواتيا، غانا، الكاميرون، جنوب افريقيا، بيرو، اذربيجان وكوريا الجنوبية.





هذا ويصاحبها 1800 فعالية ثقافية وفنية بمشاركة 472 شخصية ادبية وفنية من مختلف أرجاء العالم منهم أحمد مراد "مصر"، أحلام مستغانمي "الجزائر"، أمير تاج السر "السودان"، طالب الرفاعي "الكويت"، علوية صبح "لبنان"، سلطان العميمي، خلود المعلا "الامارات".