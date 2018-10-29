التفاصيل الكاملة لتحطم الطائرة الإندونيسية في جزيرة جاوة

بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، تحطمت طائرة إندونيسية، اليوم الإثنين، تحمل 189 شخصًا على متنها في البحر قبالة جزيرة جاوة، ولم يتسن الوصول للناجين حتى الآن.

تحطم طائرة إندونيسية في طريقها إلى جزيرة سومطرة

قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، إن طائرة ركاب تابعة لشركة ليون أير تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت"، مضيفًا أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها، ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.

وقال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تحمل 189 شخصًا على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

العثور على حطام الطائرة بالقرب من منشأة تكرير بحرية

وحول العثور على الحطام، قال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن حطاما يعتقد أنه من الطائرة ويشمل مقاعد الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة.

وقال محمد سيوجى رئيس وكالة البحث والإنقاذ، إن حطامًا عثر عليه قرب المكان الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض.

لا توجد معلومات عن الناجين

وأضاف سيوجي، "لا نعلم ما إذا كان هناك أي ناجين"، مؤكدًا، أنه لم ترد أي إشارة استغاثة من جهاز تحديد المواقع في حالات الطوارئ بالطائرة.

وقال مسؤول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية إنه لا يمكنه تأكيد سبب تحطم الطائرة لحين انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة وهما مسجل صوت كاميرا القيادة ومسجل بيانات الرحلة.

محاولات الإنقاذ

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم الإثنين، إنها أرسلت 3 قوارب دورية إلى الموقع الذي تحطمت فيه طائرة ركاب شركة " ليون آير" الأندونيسية.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن رئيس الصيانة الدورية والتحقيق في ميناء تانجونج بريوك ديان ليسمانا قوله:" بمجرد استلامنا التفاصيل، اتخذنا جميعنا إجراءات، خاصة أن البيئة في البحر تختلف اختلافًا كبيرًا عن الأرض".

وأضاف أن هناك أيضًا زورقين آخرين على أهبة الاستعداد، جاهزين للإرسال إلى الموقع بهدف البحث عن ناجين من تحطم الطائرة التي كان على متنها 189 شخصًا.