انطلاق فعاليات مؤتمر الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)





ويشارك في المؤتمر كلا من الكاتب مدحت العدل، والمخرج يوسف رزق الله، والمخرج أحمد عبدالله السيد، والمخرج شريف البنداري، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، والمخرج محمد حماد، ومجموعة من السينمائيين والإعلاميين.





ومن المقرر أن يكشف محمد حفظي، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر، عن تفاصيل أقسام المهرجان المختلفة وعلى رأسها "المسابقة الدولية" بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم والنجوم المكرمين وتفاصيل النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما.





انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يقام حاليا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.