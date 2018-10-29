الذهب يتراجع 6 دولارات بعد ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن الأصفر 6 دولارات من قيمته مع قوة العملة الأمريكية.





ويأتي الهبوط في المعدن الأصفر مع قوة الدولار الأمريكي وبعد مكاسب قوية حققها في الأسبوع الماضي على خلفية خسائر أسواق الأسهم العالمية، حيث يلجأ عادة المستثمرون إلى أسواق الملاذ الآمن في فترة التقلبات.





وكان المعدن النفيس لامس أعلى مستوى له منذ 17 يوليو الماضي في تعاملات الجمعة الماضية، كما سجل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ يناير.





ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات اقتصادية تتعلق بالإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 9:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% ليسجل 1229.90 دولار للأوقية فاقداً نحو 5.90 دولار من قيمته.





وخلال نفس الفترة، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% أو ما يوازي 4.71 دولار ليهبط إلى مستوى 1228.82 دولار للأوقية.





وفقد الذهب حوالي 10% من قمته المسجلة في أبريل الماضي بعد تفضيل المستثمرين للورقة الخضراء كملاذ آمن خلال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين زمع معدلات الفائدة الأمريكية الآخذة في الارتفاع.



