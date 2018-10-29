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الموانئ الكويتية تعلن عن استئناف حركة الملاحة بميناء الشعيبة اليوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
الموانئ الكويتية تعلن عن استئناف حركة الملاحة بميناء الشعيبة اليوم
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نيفين سمير
 

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية بشكل كامل في ميناء الشعيبة صباح اليوم الاثنين، بعد تحسن حالة الطقس في البلاد، وذلك بعد توقف الميناء مؤقتاً؛ لسوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لـ"كونا"، إن استئناف حركة الملاحة البحرية في الميناء تم عند الساعة 6 صباح اليوم؛ بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن مستوى الرؤية.

وكانت "الموانئ" أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها دولة الكويت.


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