لقاء رئيس ألمانيا وزيارة البوندستاج .. أجندة أعمال السيسي اليوم في برلين

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه في ثان أيام زيارته لألمانيا، يلتقي الرئيس الألماني فرانك فلاتر شتاينماير، بمقر الرئاسة الألمانية، كما يتوجه إلى مقر البرلمان الألماني "البوندستاج"، للقاء فوفجانج شويبله رئيس البرلمان، الذي حرص على لقاء الرئيس وإجراء مراسم رسمية بالبرلمان.

واستهل نشاط السيسي أمس عقب وصوله لبرلين، بلقاء رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ورؤساء الشركات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، حيث تلقي دعوة للمشاركة فى أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن، كما أشاد الرئيس بالتعاون بين مصر والشركات الألمانية فى المجال العسكري والأمني.

لقاء رئيس مؤتمر ميونخ

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمؤتمر ميونيخ كمنبر عالمي لدراسة السياسات الإستراتيجية، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة في أعماله على نحو مستمر، في ضوء دوره الهام في تبادل الأفكار والآراء بين النخب السياسية والأمنية والعسكرية على مستوى العالم بشأن التعامل مع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.

وشدد رئيس مؤتمر ميونيخ حرصه على الالتقاء بالرئيس لتوجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن، خاصة في ظل دور مصر الهام والمحوري في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وهو ما يعزز من أهمية تكثيف التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا الإقليمية المختلفة على نحو يثري من حوارات وفعاليات المؤتمر.

كما ألتقى السيسي، عددًا من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.

تطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية

وأشاد الرئيس بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمني، والذي ساهم في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية، خاصة بعد أن تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة في أغسطس العام الماضى، ضمن صفقة تضم 4 غواصات تمثل إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية، وتساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة في تأمين السواحل المصرية.

جلسة مباحثات ثنائية

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى ألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية والرئيس الألماني، وكذلك مع رئيس البرلمان "البوندستاج"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعي خلال السنوات الأخيرة.