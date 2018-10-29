وزير النقل يتفقد أعمال القطاع التجريبي بطريق "القاهرة – السويس"





تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والمهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، أعمال القطاع التجريبى بطريق القاهرة السويس؛ لإنشاء طبقة المعالجة السطحية مايكروسرفيس والتى تنفذ لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.









صرح الدكتور هشام عرفات بأن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى تجري بصفة دورية فحص الطرق وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خلال مسح شامل يحدد مستوى خدمة شبكة الطرق ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها والقيام بأعمال الصيانة ذاتيا أو من خلال شركات المقاولات المتخصصة، لافتا أن الوزارة تسعى إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة للصيانة ومن خلال تكليف الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات (إحدى شركات وزارة النقل) بإجراء الأبحاث ونقل التكنولوجيا من الخارج لمختلف أنماط الصيانة الحديثة المتطورة والتى تتميز بالكفاءة العالية والوفر الاقتصادي وسرعة التنفيذ فى ذات الوقت.





وأضاف عرفات أن أهم مميزات هذه الطريقة التي سيتم استخدامها في صيانة شبكة الطرق تتمثل في (إطالة العمر الفتراضى لطبقه الرصف السطحية -معالجة حالات فقد الحبيبات والتكشف وتآكل سطح الرصف الناتج عن العوامل الجوية -توفير سطح امن وناعم لطبقة الإسفلت السطحية- توفير مقاومه ممتازة لمنع انزلاق السيارات- المساهمة في سرعه تنفيذ الصيانة حيث أن معدل التنفيذ للمعدة المنفذة ( 10000م) مسطح يوميا.





جدير بالذكر انه تم تطوير مادة الرصف المستخدمة بالتصنيع المحلي مع هيئة البترول بدلا من استيرادها وهذه المعالجة عبارة عن طبقة أسفلتية رقيقة مكونة من مادة مستحلبات بيتومينية محسنه بالبوليمر وركام ومخلوطة على البارد سريعة التحضير ويتم التشغيل فى حاله شبة سائلة، وتتحول من الحالة الشبة سائلة إلى طبقة قوية خلال ساعة لها القدرة على تحسين خواص الرصف القائم.





بالإضافة إلى أن المايكروسرفيس يمكن تصنيفه كمعالجة في حالات الصيانة الوقائية، وهو يستخدم عادة كمعالجة للسطح لمعالجة التخدد وتحسين معامل الاحتكاك ولزيادة عمر طبقات الرصف مع تحقيق وفر اقتصادي وسرعة فى التنفيذ عن الطرق التقليدية.



