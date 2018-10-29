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حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر من دون إصابات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر من دون إصابات
حريق
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كريم المنجي
 
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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