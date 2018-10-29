هشام صفوت: 30% نسبة الدفع الإلكتروني من خلال جوميا فى الربع الثالث من العام





أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر، أن نسبة المدفوعات الإلكترونية على موقع جوميا بلغ حوالي 30% خلال شهر أغسطس 2018 بزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.





وأوضح أن جهود المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي كان لها أثر كبير فى نمو عمليات الدفع المسبق في جوميا، موضحاً أن العميل يستطيع حالياً الدفع من خلال خدمة jumia pay ، ومن خلال شركات الدفع الإلكتروني والكروت البنكية ونقاط أورانج، موضحاً أن البنوك الرئيسية قامت خلال أغسطس بإطلاق الكروت البنكية للشراء من خلال مواقع التجارة الإلكترونية دون شروط أو موافقات مسبقة من البنك كما كان يحدث سابقاً.



