"النقل الإندونيسية" ترسل فرق إنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم الإثنين، إنها أرسلت 3 قوارب دورية إلى الموقع الذى تحطمت فيه طائرة ركاب شركة " ليون آير" الأندونيسية.





ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن رئيس الصيانة الدورية والتحقيق فى ميناء تانجونج بريوك ديان ليسمانا قوله فى بيان :" بمجرد استلامنا التفاصيل، اتخذنا جميعنا إجراءات، خاصة أن البيئة فى البحر تختلف اختلافا كبيرا عن الأرض".





وأضاف أن هناك أيضاً زورقين آخرين على أهبة الاستعداد، جاهزين للإرسال إلى الموقع بهدف البحث عن ناجين من تحطم الطائرة التى كان على متنها 189 شخصا.





وقال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تحمل 189 شخصا على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت فى البحر قبالة جزيرة جاوة اليوم الاثنين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.





وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن الطائرة فى رحلتها (جي.تي 610) فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وأضاف أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.





وذكر يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت". ويقول موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) إن الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8.





وقال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن حطاما يعتقد أنه من الطائرة ويشمل مقاعد الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة.



