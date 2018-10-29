طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر

يسود اليوم الإثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 29

وسط الدلتا 16 28

الإسكندرية 18 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 27

السلوم 16 26

سيوة 13 27

بورسعيد 23 27

دمياط 22 26

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 13 28

السويس 15 29

رأس سدر 18 32

نخل 06 26

نويبع 21 29

طابا 08 27

كاترين 09 24

الطور 17 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 18 29

المنيا 14 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 32

قنا 16 32

الأقصر 16 33

أسوان 17 33

أبوسمبل 16 33

الوادى الجديد 14 32

شلاتين 25 32

ابو رماد 24 31

راس حدربة 27 30

حلايب 27 30



