مانشستر يونايتد ينعي رحيل مالك نادي ليستر سيتي

نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه نادي ليستر سيتي، بعد إعلان الأخير رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريفادادابرابها رئيس النادي الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرئيسية لنادي مانشستر يونايتد علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يشعر الجميع في مانشستر يونايتد بحزن عميق عندما علموا أن رئيس مدينة ليستر وأربعة من رفاقهم قد فقدوا حياتهم بعد الحادثة المأساوية التي وقعت الليلة الماضية".

وتابع البيان: " تعازينا العميقة مع عائلاتهم وأصدقائهم والمتصلين بالنادي".