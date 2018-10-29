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محاكمات اليوم.. استكمال أحداث مدينة نصر وقضية تهرب "أبو تريكة"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:54 ص
محاكمات اليوم.. استكمال أحداث مدينة نصر وقضية تهرب أبو تريكة
أرشيفية
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث مدينة نصر"، التى وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر 2013، بمعهد أمناء الشرطة.

كما تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى محاكمة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازيه وإحدى شركات الاتصالات،.

المزيد عن: محكمة جنايات القاهرة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة جنح التهرب الضريبى المحكمه أمناء الشرطة أحداث مدينة نصر
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