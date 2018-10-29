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برشلونة ينعي وفاة فيتشاي مالك ليستر سيتي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
برشلونة ينعي وفاة فيتشاي مالك ليستر سيتي
مالك ليستر سيتي
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منى شكري
 

 

نعى نادي برشلونة الإسباني، وفاة فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الذي راح ضحية حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها بعد نهاية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي.

 

وكتبت نادي برشلونة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفكارنا مع أسرة ليستر سيتي بعد الحادث الأليم، ارقد في سلام".

 

وكان مالك ليستر سيتي قد راح ضحية انفجار طائرته الخاصة عقب إقلاعها مباشرةً من ملعب "كينج باور" وكان برفقته الطيار وزوجته واثنين من طاقم الطائرة.

 

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