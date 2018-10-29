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راكيتيتش يوجه رسالة لميسي بعد الفوز بالكلاسيكو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:31 ص
راكيتيتش يوجه رسالة لميسي بعد الفوز بالكلاسيكو
ميسي وراكيتيتش
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عمر عبد العزيز
 

أكد إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني، أن فريقه استمتع كثيراً بمباراة الكلاسيكو، مشيرًا لأن اللعب بهذه الطريقة ليس سهلاً وخاصة بدون ليو ميسي، فقد تفوق فريقه بشكل كبير على الخصم.

 

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية بعد الفوز ريال مدريد 5-1: "سنحت لمدريد الفرص للعودة في المباراة. هدف مارسيلو كان بسبب عدم التركيز بسبب وجود عدد كبير من لاعبينا في المنطقة. لكن لحسن الحظ قلبنا الأمور بعد ذلك".

 

وأضاف: "قدمنا شوط أول ممتاز منذ الدقيقة الأولى. الأفكار كانت واضحة بالنسبة لنا، والهدف الثالث كان حاسماً ومنحنا الهدوء. يجب أن نستمر على هذا النسق".

 

وواصل: "كرة القدم هي كذلك. نعرف أننا في مباريات أخرى لم نقدم المستوى المطلوب. لكن الليغا دائماً تعطيك الفرصة للعودة للعب بشكل جيد بعد العمل على تحسن أخطائك".

 

وأتم: "ميسي بإمكانه الشعور بالإطمئنان. نريد أن يستعيد عافيته بشكل كامل وبدون إستعجال".

 

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