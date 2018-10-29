"كدابين" لشيرين عبد الوهاب تتخطى ثلاثة ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:32 صالفجر الفني
تصدرت أغنية "كدابين" من ألبوم "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 24 أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيتها "نساي" الرئيسية في الألبوم والذي طرحته مؤخرًا.
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