"كدابين" لشيرين عبد الوهاب تتخطى ثلاثة ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)





تصدرت أغنية "كدابين" من ألبوم "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 24 أكتوبر الجاري.



