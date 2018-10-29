الهضبة يشعل أجواء حفل لندن بأغاني ألبومه الأخير "كل حياتي" (صور)





أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن بحضور عشرات الآلاف من الجنسيات الأوروبية وذلك بملعب "ويمبلي" الشهير.

وقدم الهضبة خلال الحفل عددا من أهم وأشهر أغنياته القديمة والحديثة منها "قمرين، تملي معاك، وأجمل عيون".

ومن أغنيات الألبوم الجديد، قدم أغنية "يتعلموا" مرتين وأيضا أغنية "دا لو اتساب"، بالإضافة إلى أغنية "يا ساحر".