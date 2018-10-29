الزمالك يعد أبطال إفريقيا بمكافأت خيالية

وعد رئيس نادي الزمالك لاعبي فريق كرة اليد بمكافأت خيالية بعد الفوز ببطولة إفريقيا على حساب النادي الأهلي أمس الأحد.

وقال هاني زادة رئيس بعثة نادي الزمالك في كوت ديفوار خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "رئيس الزمالك وعد اللاعبين بمكافأت خيالية".

وتابع: "الفرحة كانت عارمة داخل الفريق بعد الفوز بالبطولة، ستصل البعثة غدًا للقاهرة".