بشرى سارة.. 750 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين بهذه الجهة
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
أعلن عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، موافقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على منح العاملين بالهيئة 750 جنيه صافي منحة المولد النبوي لهذا العام.
وأكد خلال تصريحات صحفية، بأن وزير النقل اعتاد على صرف تلك المنحة كل عام، تقديرًا لجهود العاملين بالهيئة.
وتقدمت النقابة العامة بخالص الشكر للوزير على اهتمامه الدائم بالعنصر البشري، كما تقدمت بالشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس أشرف رسلان وجميع العاملين بها وبمترو الأنفاق والشركات التابعة لها بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.
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