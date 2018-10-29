بشرى سارة.. 750 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين بهذه الجهة

أعلن عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، موافقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على منح العاملين بالهيئة 750 جنيه صافي منحة المولد النبوي لهذا العام.





وأكد خلال تصريحات صحفية، بأن وزير النقل اعتاد على صرف تلك المنحة كل عام، تقديرًا لجهود العاملين بالهيئة.



