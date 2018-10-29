مانشستر سيتي ينعي رحيل مالك نادي ليستر سيتي

نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منافسه نادي ليستر سيتي، بعد إعلانه رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريفادادابرابها رئيس النادي الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرئيسية لنادي مانشستر سيتي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "في أعقاب التأكيد الحزين لوفيات حادث تحطم طائرة هليكوبتر في الليلة الماضية، ويرسل مانشستر سيتي أعمق تعازيه للجميع في ليستر سيتي".

يذكر أن نادي ليستر سيتي قد أعلن عن رحيل خمسة أشخاص عن الحياة بعد انفجار الطائرة الخاصة لمالك النادي بالأمس.