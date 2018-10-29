بحضور "كنزي وجانا ودينا الشربيني".. حفل أسطوري لـ"عمرو دياب" في لندن بمشاركة الآلاف من جمهوره (صورة)
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
حقق الحفل الأسطوري الذي أقامه الفنان عمرو دياب، في لندن، نجاحًا كبيرًا، بحضور أكثر من 20 ألف من جمهوره جنسيات عربية وأوروبية، وسط رفع أعلام مصر من قبل مئات الجماهير.
وحصلت "الفجر" على صورة للفنان عمرو دياب، يحتضن فيها ابنتيه "كنزي" و"جانا" ودينا الشربيني، وتواجد عدد من أصدقائهن خلال الحفل الأسطوري.
وتفاعل الآلاف من جمهور الهضبة، خلال الحفل مع العديد من الأغاني خاصة ألبومه الجديد "كل حياتي"، وعدد من الأغاني القديمة الذي اشتعل الحفل الأسطوري به، وسط نجاح كبير للحفل.
المزيد عن: لندن كنزي وجانا كنزي عمرو دياب حفل كبير حفل ضخم حفل اسطوري جنسيات عربية جنسيات اوروبية اهم الاخبار اخبار عمرو دياب اخبار الفن إعلام مصر