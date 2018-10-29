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بحضور "كنزي وجانا ودينا الشربيني".. حفل أسطوري لـ"عمرو دياب" في لندن بمشاركة الآلاف من جمهوره (صورة)

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
بحضور كنزي وجانا ودينا الشربيني.. حفل أسطوري لـعمرو دياب في لندن بمشاركة الآلاف من جمهوره (صورة)
عمرو دياب يحتضن ابنتيه كنزي وجانا ودينا الشربيني
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حقق الحفل الأسطوري الذي أقامه الفنان عمرو دياب، في لندن، نجاحًا كبيرًا، بحضور أكثر من 20 ألف من جمهوره جنسيات عربية وأوروبية، وسط رفع أعلام مصر من قبل مئات الجماهير.

وحصلت "الفجر" على صورة للفنان عمرو دياب، يحتضن فيها ابنتيه "كنزي" و"جانا" ودينا الشربيني، وتواجد عدد من أصدقائهن خلال الحفل الأسطوري.

وتفاعل الآلاف من جمهور الهضبة، خلال الحفل مع العديد من الأغاني خاصة ألبومه الجديد "كل حياتي"، وعدد من الأغاني القديمة الذي اشتعل الحفل الأسطوري به، وسط نجاح كبير للحفل.

بحضور كنزي وجانا ودينا الشربيني.. حفل أسطوري لـعمرو دياب في لندن بمشاركة الآلاف من جمهوره (صورة)
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