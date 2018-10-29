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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح 5 مدارس في الضالع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح 5 مدارس في الضالع
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الفجر
 
افتتح محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، 5 مدارس بنيت على نفقة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي موزعة على مديريات المحافظة. 

 
يذكر أن 3 من المدارس بنيت من الأساس، فيما تمت إعادة تأهيل اثنتين منها، وكلها بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، كما تخلل افتتاح المدارس توزيع سلال غذائية للمعلمين البالغ عددهم 150 معلما.
 
كما ثمّن المحافظ الدعم السخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن الطلاب كانوا يدرسون في الخيام جراء تهدم المدارس بفعل الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون على المحافظة، وأدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية بينها المدارس.

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