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خالد منتصر: "لو بعت فكرة برنامج ثقافي لأي قناة هيقولولي روح العب"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
خالد منتصر: لو بعت فكرة برنامج ثقافي لأي قناة هيقولولي روح العب
خالد منتصر
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والإعلامي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تعيش القضايا التربصية، معقبا: "لو بعت فكرة برنامج ثقافي لأي قناة هيقولولي روح العب.. انت اتجننت".

وأشار "منتصر"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب أن نقتضي بما كان يفعله ماسبيرو لبث الثقافة في نفوس المواطنين، منوهًا بأنه لا يمكن لشخص متذوق للفن ويسمح الموسيقي يذبح شخص وهو يقول الله أكبر.

وأضاف أن الفن التشكيلي وتذوق الفن بشكل عام يقلل التطرف.
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