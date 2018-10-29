العادلي: "لو كنت أعرف بالمؤامرة يوم 28 يناير لأمرت باستخدام السلاح"
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:11 صداليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات، المذاعة في برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".
وقال "العادلي" في شهادته إنه أصدر أوامر بإلقاء القبض على 32 قياديًا إخوانيًا بعد تيقنه من وجود محاولات لتنفيذ مخطط إرهابي غير معلوم.
وأضاف أن جماعة الإخوان أكدوا لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة، أنهم لن يشاركوا في مسيرات يوم 28 يناير، وتأكدت بعد هذا النفي أنهم سيشاركون.
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا: "لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نُفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح".
وقال "العادلي" في شهادته إنه أصدر أوامر بإلقاء القبض على 32 قياديًا إخوانيًا بعد تيقنه من وجود محاولات لتنفيذ مخطط إرهابي غير معلوم.
وأضاف أن جماعة الإخوان أكدوا لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة، أنهم لن يشاركوا في مسيرات يوم 28 يناير، وتأكدت بعد هذا النفي أنهم سيشاركون.
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا: "لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نُفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح".
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