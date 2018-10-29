ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العادلي: "لو كنت أعرف بالمؤامرة يوم 28 يناير لأمرت باستخدام السلاح"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
العادلي: لو كنت أعرف بالمؤامرة يوم 28 يناير لأمرت باستخدام السلاح
الإعلامي أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
عرض الإعلامي أحمد موسى، شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات، المذاعة في برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".

وقال "العادلي" في شهادته إنه أصدر أوامر بإلقاء القبض على 32 قياديًا إخوانيًا بعد تيقنه من وجود محاولات لتنفيذ مخطط إرهابي غير معلوم.

وأضاف أن جماعة الإخوان أكدوا لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة، أنهم لن يشاركوا في مسيرات يوم 28 يناير، وتأكدت بعد هذا النفي أنهم سيشاركون.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا: "لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نُفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح".
المزيد عن: مصر محاكمة ثورة يناير توك شو المحكمه الإعلامي أحمد موسى اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 2:20:01 AM