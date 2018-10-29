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توتنهام ينعي رحيل مالك نادي ليستر سيتي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
توتنهام ينعي رحيل مالك نادي ليستر سيتي
التايلاندي فيتشاي
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أحمد عصام
 

دعم نادي توتنهام الإنجليزي منافسه نادي ليستر سيتي، بعد إعلانه رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريلادادرابراها رئيس النادي .


وكتبت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إننا نشعر بحزن عميق لمعرفة وفاة فيشاي سريفادادرابراها والركاب اﻵخرين على متن الطائرة الهليكوبتر التي غادرت استاد كينغ باور الليلة الماضية".


وتابع البيان : "نرسل تعازينا القلبية لعائلاتهم وجميعهم فيLCFC في هذا الوقت العصيب".

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