توتنهام ينعي رحيل مالك نادي ليستر سيتي

دعم نادي توتنهام الإنجليزي منافسه نادي ليستر سيتي، بعد إعلانه رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريلادادرابراها رئيس النادي .





وكتبت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إننا نشعر بحزن عميق لمعرفة وفاة فيشاي سريفادادرابراها والركاب اﻵخرين على متن الطائرة الهليكوبتر التي غادرت استاد كينغ باور الليلة الماضية".



