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حبيب العادلي: "ما حدث يوم 28 يناير كان مفاجأة لنا"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
حبيب العادلي: ما حدث يوم 28 يناير كان مفاجأة لنا
حبيب العادلي
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داليا الحسين
 
عرض الإعلامي أحمد موسى، شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات، المذاعة في برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".

وقال "العادلي" في شهادته إن العناصر الإرهابية بعد اقتحام الحدود هاجموا المقار الأمنية والمراكز في شمال سيناء وارتكبوا المذابح إبان ثورة.

وأضاف: "لو كان لدي معلومات عن اقتحام الحدود بسيارات تحمل أسلحة ثقيلة كنا سنضربهم قبل الاقتحام".

وتابع: "كل ما حدث يوم 28 يناير 2011 لم يكن لدى جميع الأجهزة الأمنية في مصر توقع بحدوثه وإلا كنا سنتعامل بشكل أخر"، معلقًا: "شغلتنا المعلومة وننسق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الدولة وخارجها".
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